Сотрудник Совета нацбезопасности США даст показания о разговоре Трампа и Зеленского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сотрудник Совета нацбезопасности США даст показания о разговоре Трампа и Зеленского
29.10.2019 10:41
В США даст показания свидетель разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
трампа
владимира
зеленского
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