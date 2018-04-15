Национальная сборная Украины по боксу стала победителем Международного турнира памяти Николая Мангера, передает со ссылкой на страницу Федерации бокса Украины в Facebook.

На днях в Херсоне подошел к концу XIII Международный турнир класса “А” памяти Николая Мангера. Абсолютное первенство в медальном командном зачете завоевали боксеры сборной Украины.

По результатам соревнований в активе “желто-голубой” команды 21 награда. Среди них 7 “золотых”, 6 “серебряных” и 8-м бронзовых медалей. Второе и третье место заняли сборные Казахстана и Индонезии соответственно.

Также стоит отметить, что между всех полученных медалей для нашей команды наибольшее количество наград принесли боксеры Херсонщины, в их активе четыре “золотых”, одна “серебряная” и две бронзовые медали.

Напомним, что на соревнованиях в Софии юниорская сборная Украины по боксу завоевала ряд наград.

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