В компании отметили, что утечка информации о новом продукте может негативно повлиять на продажи текущих моделей, дать соперникам больше времени для конкурентоспособного ответа.

Apple запретила работникам «сливать» информацию под угрозой увольнения, информирует svodka.net.

Издание Bloomberg обнародовало текст меморандума Apple, в котором компания, в частности, требует от сотрудников прекратить «слив» информации о предстоящих событиях в СМИ.

По данным агентства, в прошлом году Apple провела конфиденциальную встречу с сотрудниками, на которой шла речь о прекращении утечек.

С тех пор СМИ, в том числе Bloomberg, опубликовали подробности о iPhone X, новом Apple TV, новом Apple Watch с LTE, новых моделях iPad, улучшении программного обеспечения и детали о предстоящих наушниках iPhone и AirPods.

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Таким образом, в 2017 году, согласно тексту меморандума Apple, в утечках уличили 29 сотрудников. Их уволили, а 12 человек — арестовали.

В компании отметили, что утечка информации о новом продукте может негативно повлиять на продажи текущих моделей, дать соперникам больше времени для конкурентоспособного ответа, и приведет к меньшему объему продаж, когда новый продукт будет запущен.

Ранее стало известно, что Apple смогла привлечь в ряды своих специалистов топ-менеджера Google Джона Джианнандреа, который заведовал в корпорации подразделением по искусственному интеллекту и поисковым системам.

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