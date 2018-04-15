"Сначала выстрелили в левый висок. Выстрелов было пять. Киллер стоял со стороны лестничной клетки. Стрелял из оружия калибра 7,62 мм. Жену не преследовали. Правоохранителей вызвала соседка. В последнее время Калашникову угрожали, приходили смс", - рассказывал тогда родственник погибшего "регионала".

Оставшись без финансовой подпитки, начал шантажировать своих бывших нанимателей тем, что расскажет, как он организовывал "титушок", кто это финансировал и через кого организовывались все процессы

В Генпрокуратуре и проверяли Олега Калашникова на причастность к сепаратизму и организации титушок во время Евромайдана.

"Информированные источники в спецслужбах Украины сообщили, что убитый был готов начать сотрудничать с компетентными органами в плане дачи показаний. Почему? Потому что, оставшись без финансовой подпитки, начал шантажировать своих бывших нанимателей тем, что расскажет, как он организовывал "титушок", кто это финансировал и через кого организовывались все процессы. Для подтверждения серьезности своих намерений он начал контактировать с правоохранительными органами. И, видимо, это сильно напугало бывших нанимателей Калашникова. Как говорится, "нет тела - нет и дела", и Калашникова физически устранили. И часть информации он же забрал с собой в могилу. А часть информации осталась на цифровых носителях", - писал тогда в Facebook народный депутат Борислав Береза.

Большинство жителей 16-этажки - рабочие заводов. Нардеп прожил 20 лет в двухкомнатной квартире. 63-летняя консьерж Ольга Цымбал рассказывала, еще утром с ним здоровалась.

"Приехал наряд милиции. Я сразу и не поняла, что произошло. К Олегу часто приезжали правоохранители, так как срабатывала сигнализация. Однако затем появился второй, третий. Рассказали, что убили. Чужих в подъезде не видела. Мне в окошко видно, кто идет к лифту и нажимает на кнопку. А лестничная клетка была закрыта. Всю ночь после убийства милиционеры опрашивали жителей дома. Только на утро позволили отмыть кровь на этаже", - рассказала женщина.

родился на Ровенщине. Служил в разведке. 1997 ушел в отставку. Получил звание полковника. В 2005-м стал народным депутатом от . В июле 2006 нардеп стал участником инцидента в палаточном городке возле Верховной Рады между членами и тележурналистами . Депутат потребовал отдать кассету с отснятым видеоматериалом, после чего оператору якобы были нанесены телесные повреждения, через которые он оказался на больничной койке. По заявлению, поданному в столичную прокуратуру, было возбуждено уголовное дело, однако правоохранители не нашли доказательств нападения депутата-регионала на журналистов. Коллеги-депутаты, со своей стороны, создали временную следственную комиссию, которая пришла к выводу: поведение Калашникова неприлично и заслуживает осуждения. Поэтому в избирательный список на досрочных парламентских выборах 2007 года Калашникова не включили. Еще раз баллотировался в Верховную Раду в 2012 году, но проиграл. Руководил антимайданом в Мариинском парке во время Революции достоинства.

Похоронили Олега Калашникова 18 апреля на столичном Берковецком кладбище между могилами его матери и отца. Прощание длилось 2 часа. Лишь один из бывших однопартийцев пришел на похороны.

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