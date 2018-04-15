Проблема заключается не в Донбассе, а в человеке, который сидит в Кремле.

Украинские военные считают, что война на Донбассе продлится еще несколько лет. Об этом сообщает ТСН, информирует svodka.net.

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Больной вопрос – когда закончится война. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что для того, чтобы разбить группировку сепаратистов, довольно нескольких недель. Так думают и бойцы. Это подтверждают и сами боевики. Бывший атаман группировки «Восток» Александр Ходаковский инспектировал фронт. Он демонстрировал пустые позиции боевиков и доказывал: украинские танки за четверть часа могут добраться до центра Донецка.

Впрочем, украинская армия за четыре года ни разу не решилась на блиц-криг. Минские соглашения связали руки украинским защитникам. Поэтому на скорое окончание войны здесь никто не рассчитывает.

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Продолжительность войны зависит не от уровня вооружения с обеих сторон, а от одного человека, которая эту войну развязала.

«Долго еще будем воевать. Несколько лет точно. Проблема заключается не в Донбассе, а в человеке, который сидит в Кремле», — убежден военный с позывным «Майор».

Тот, кто сидит в Кремле, сейчас готов к реваншу в Украине за поражение в Сирии. «Еще одно у него поражение в Сирии, и он может, как дать заднюю, а может, как раненый зверь», не исключает офицер 93-й бригады Валерий Глебов.

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