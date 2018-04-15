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В Германии столкнулись два небольших самолета, как минимум два человека погибло
15.04.2018 21:47
При посадке примерно в 600 метрах от аэропорта немецкого города Швебиш-Халль столкнулись два самолета. Столкнулись спортивный и сверхлегкий самолет Фото: EPA (архив) В результате как минимум два человека погибли.Авария произошла в 16.15 (17.15 по Киеву), столкнулись спортивный и сверхлегкий самолет. Они заходили на посадку. Столкновение произошло примерно в 600 метрах от аэропорта. В результате погиб пилот сверхлегкого самолета, а также человек, находившийся в спортивном самолете. Были ли в последнем еще люди, пока неизвестно. Личности погибших не установлены.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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