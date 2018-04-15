При посадке примерно в 600 метрах от аэропорта немецкого города
Швебиш-Халль столкнулись два самолета. Столкнулись спортивный и
сверхлегкий самолет Фото: EPA (архив) В результате как
минимум два человека погибли.Авария произошла в 16.15 (17.15 по
Киеву), столкнулись спортивный и сверхлегкий самолет. Они заходили
на посадку. Столкновение произошло примерно в 600 метрах от
аэропорта. В результате погиб пилот сверхлегкого самолета, а
также человек, находившийся в спортивном самолете. Были ли в
последнем еще люди, пока неизвестно. Личности погибших не
установлены.
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