Помимо отключения, власти готовят еще одну меру — передачу государству прав администрирования доменов. Сейчас эту функцию выполняет общественная организация — Координационный центр национального домена сети Интернет

Рунет хотят отключить от глобальной сети Интернет в случае ЧП, информирует svodka.net.

Под ЧП понимаются как военные действия, так и масштабные волнения внутри страны. Эта мера, по мнению властей, может стать необходимой, так как Рунет уязвим, сообщает НТВ.

Отмечается, что в России прошли учения, установившие степень устойчивости работы Интернета на территории России. О результатах будет сообщено Совету безопасности, заседание которого пройдет в понедельник. В заседании также примет участие президент страны Владимир Путин.

При этом представители российских операторов связи и интернет-компаний отдельно подчеркнули, что речь о полном отключении РФ от сети не идет.

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Администрирование может перейти к Федеральному агентству связи — Россвязи, подчиненной Минкомсвязи.

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