|Вслед за Telegram в России задумали отключиться от сети Интернет
|15.04.2018 21:55
|
Помимо отключения, власти готовят еще одну меру — передачу государству прав администрирования доменов. Сейчас эту функцию выполняет общественная организация — Координационный центр национального домена сети Интернет
Рунет хотят отключить от глобальной сети Интернет в случае ЧП, информирует svodka.net.
Под ЧП понимаются как военные действия, так и масштабные волнения внутри страны. Эта мера, по мнению властей, может стать необходимой, так как Рунет уязвим, сообщает НТВ.
Отмечается, что в России прошли учения, установившие степень устойчивости работы Интернета на территории России. О результатах будет сообщено Совету безопасности, заседание которого пройдет в понедельник. В заседании также примет участие президент страны Владимир Путин.
При этом представители российских операторов связи и интернет-компаний отдельно подчеркнули, что речь о полном отключении РФ от сети не идет.
Читайте: В «ДНР» произошли массовые сбои в работе мобильной связи и интернета
Администрирование может перейти к Федеральному агентству связи — Россвязи, подчиненной Минкомсвязи.