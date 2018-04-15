Футбольный знаток Виктор Грачев считает, что чемпионом Украины по футболу в итоге станет донецкий "", передает со ссылкой на .

"Несмотря на поражение во вчерашнем матче с" "- 0:1, я думаю, что в на финише чемпионата поздравления будет принимать "". Просто команда потреплет нервы своим болельщикам".

Виктор Александрович удивлен неудачной игрой горняков во вчерашнем матче.

"Хацкевич выставил на матч рабочий вариант состава - людей, которые привыкли отрабатывать в обороне и в атаке. В обороне получилось хорошо, в атаке - как всегда. Но этого оказалось довольно для победы над "Шахтером".

Грачев говорит, что игра ему напоминала выездной матч против "Ромы".

"У меня сложилось стойкое чувство, что игра против "Ромы" продолжается. Просто в "" исполнители были другими. Киевляне грамотно все перекрыли, подстраховывали друг друга. Их игра в обороне была близка к идеальной".

Зато "" разочаровал специалиста.

"Дончане сыграли 16 минут. С 31 по 47 минуту. Остальные матча это был не тот "", который мы привыкли видеть. Думаю, произошел спад формы. Команду можно держать на пике два месяца. Получается как раз с середины февраля по середину апреля".

Виктор Грачев сетует на неблагоприятные обстоятельства.

"Шабанов и Бурда полностью исключили из игры Ферейру. Марлос до конца не залечил травму. А играть против "" вдевятером - дело неблагодарное".

После вчерашней победы киевлян расстояние между ними и "Шахтером" сократилось до трех пунктов.

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