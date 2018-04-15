|Виктор Грачев: "На финише чемпионата поздравления будет принимать "Шахтер"
|15.04.2018 22:00
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Футбольный знаток Виктор Грачев считает, что чемпионом Украины по футболу в итоге станет донецкий "", передает со ссылкой на .
"Несмотря на поражение во вчерашнем матче с" "- 0:1, я думаю, что в на финише чемпионата поздравления будет принимать "". Просто команда потреплет нервы своим болельщикам".
Виктор Александрович удивлен неудачной игрой горняков во
вчерашнем матче.
Грачев говорит, что игра ему напоминала выездной матч против
"Ромы".
Зато "" разочаровал специалиста.
"Дончане сыграли 16 минут. С 31 по 47 минуту. Остальные матча это был не тот "", который мы привыкли видеть. Думаю, произошел спад формы. Команду можно держать на пике два месяца. Получается как раз с середины февраля по середину апреля".
Виктор Грачев сетует на неблагоприятные обстоятельства.
После вчерашней победы киевлян расстояние между ними и "Шахтером" сократилось до трех пунктов.