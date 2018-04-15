Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:3, информирует svodka.net.

«Ворскла» разгромила»Зарю» и закрепилась на 3-м месте в таблице

В Запорожье завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская «Заря» ринимала полтавскую «Ворсклу» и крупно уступила.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 50-й минуте счет открыл Владимир Чеснаков. Спустя 23 минуты, на 73-й, Владислав Кулач увелчиил разрыв, а уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Михаил Сергийчук забил третий гол в ворота соперника.

Читайте: ФИФА меняет правила игры в футбол

Таким образом, «Ворскла» набрала 44 очка и опережает «Зарю» уже на 6 очков — 37.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира