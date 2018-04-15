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Джонсон заявил, что ракетные удары не повлияли на ход войны в Сирии
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15.04.2018 22:03
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что
авиаудары США, Британии и Франции по Сирии будут сдерживающим
фактором против химических атак. По словам Джонсона, основная цель
ударов по Сирии заключалась в том, "чтобы сказать "нет" применению
варварского химического оружия" Фото: ЕРА Он выразил надежду, что
проведенная операция будет сдерживающим фактором против дальнейших
химических атак. По словам Джонсона, основная цель ударов по Сирии
заключалась в том, "чтобы сказать "нет" применению варварского
химического оружия".Министр отметил, что если в Сирии произойдет
очередная химатака, союзники изучат варианты ответа.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, министр
финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях
против России за поддержку сирийского режима.
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