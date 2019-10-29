Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ).

"Экстракласс подорожал на 13 коп. и стоит в среднем 10,66 грн/кг. Высший добавил 18 коп., его стоимость в среднем составляет 10,04 грн/кг. Первый сорт вырос на 16 коп. со средней ценой 9,69 грн/кг. Разница между сортами: экстра-высший - 62 коп., высший-первый - 35 коп. Средневзвешенная цена трех сортов - 10,13 грн/кг", - говорится в сообщении.

Цены на экстракласс в северном регионе колеблются в пределах 9,6-10,9 грн/кг, центральном - 10-10,86 грн/кг, южном - 9,6-10,92 грн/кг, восточном - 9,78- 10,8 грн/кг.

«Октябрьское повышение цен - типичное явление в условиях сезонного сокращения производства молока и уменьшения поступления его на переработку. Однако в нынешнем году переработчики столкнулись с серьезной проблемой дефицита молока задолго до сезонных колебаний. Причина этого - массовое сокращение поголовья коров как между предприятий, так и между населения. Таким образом, в дополнение к фактору уменьшения дойного скота наслоился фактор сезонности, следствием которого было очередное повышение цен в октябре», - комментирует аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец.

По прогнозам эксперта, недостаток сырого молока и в дальнейшем будет продолжаться. При этом настроения в кругах участников молочного бизнеса довольно негативные, они в эти дни активно сокращают дойное стадо, а некоторые даже полностью избавляются от молочного бизнеса.

"Такая тенденция и в дальнейшем будет продолжаться, пока государством не будут созданы справедливые условия и равноценные возможности участия фермеров на рынке земли и прогнозируемой господдержки", - отметили в АПМ.

Сложившиеся условия спровоцировали рост импорта молочной продукции из соседних европейских стран на 49%. Украина быстро превращается из экспортера молочной продукции в импортера, а отечественная продукция начинает терять конкурентоспособность.

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