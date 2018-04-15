Специалисты из киберполиции установили, что администратором сервера является 16-летний житель Тернопольской области.

Житель Тернопольской области уличен в продаже данных к аккаунтам в соцсетях и электронным кошелькам, информирует svodka.net.

Оперативники Слобожанского управления департамента киберполиции и сотрудники полиции Харьковской области обнаружили сайт, через который житель Тернопольской области получал доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным кошелькам, а затем продавал полученную информацию на специальных форумах.

Как сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Фейсбуке, правоохранители обнаружили сайт с административной панелью вредоносного программного обеспечения Azorult, предназначенного для кражи персональных данных.

В архивах сайта оказалось около 400 файлов с данными зараженных компьютеров из разных уголков мира, в том числе украинских пользователей.

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Для сокрытия своего IP-адреса он использовал ряд анонимайзеров и прокси-серверов, а распространение вредоносного программного обеспечения осуществлял с помощью ссылки в YouTube.

«После перехода по ссылке вирус загружался на компьютер и искал необходимую злоумышленнику информацию: пароли к аккаунтам в социальных сетях, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от электронных кошельков различных криптовалют и др. Полученную информацию молодой человек продавал на тематических форумах», — сказано в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Это оборудование направлено на компьютерно-техническую экспертизу.

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После получения результатов будет решаться вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) УК Украины

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