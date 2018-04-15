|Великобритания готовится предоставить киберудар по России
|15.04.2018 22:16
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Великобритания готовится нанести кибернетический удар по России, если Москва попытается дистанционно вмешаться в работу критической инфраструктуры Соединенного Королевства, передает со ссылкой на .
"Источники в органах безопасности рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против России, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - отмечает "The Sunday Times".
Однако, собеседник агентства отметил, что Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. "Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам. Если они агрессивно пытаются преследовать нас, мы точно сможем сделать кое-что им. Однако, в отличие от России, мы придерживаемся закона, следовательно любые наши действия будут пропорциональными", - рассказал собеседник.
Речь идет прежде только о Национальной медицинской системе или сети , которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".