Великобритания готовится нанести кибернетический удар по России, если Москва попытается дистанционно вмешаться в работу критической инфраструктуры Соединенного Королевства, передает со ссылкой на .

"Источники в органах безопасности рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против России, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - отмечает "The Sunday Times".

Однако, собеседник агентства отметил, что Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. "Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам. Если они агрессивно пытаются преследовать нас, мы точно сможем сделать кое-что им. Однако, в отличие от России, мы придерживаемся закона, следовательно любые наши действия будут пропорциональными", - рассказал собеседник.

Речь идет прежде только о Национальной медицинской системе или сети , которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира