Будут проводиться обыски и опросы для выявления сторонников Украины.

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Террористы на оккупированных территориях Донецкой области намерены провести «зачистки» между местного населения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, передает «Обозреватель», информирует svodka.net.

По данным разведки, «зачистки» будет проводить так называемое «министерство госбезопасности и внутренних дел». Оккупанты объясняют свои намерения необходимостью «предупредительных антитеррористических мероприятий» в Старобешевском и Тельмановском районах.

В частности, будет ограничен въезд и выезд местных жителей, также будут проводиться обыски и опросы для выявления сторонников Украины.

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Кроме того, террористы «ЛДНР» применяют оружие против мирных граждан якобы для «отражения нападений диверсантов».

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