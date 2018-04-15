|Скачок цен: Подорожание главного продукта в Украине
|15.04.2018 22:27
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Рост цен ожидается в течение ближайших двух лет.
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Подорожание хлебобулочных изделий уже не за горами. Об этом заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, информирует svodka.net.
Рост цен ожидается в течение ближайших двух лет. Прогнозируемый уровень подорожания составляет 1,7-2% в месяц.
«Хлеб будет расти в цене в течение этого года, и в 2019 году» , — сказал Дорошенко.
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Он отметилд, что цена на черный хлеб в Украине отличается от европейской на 15%, а на белый хлеб разница с Европой составляет 30%.
«Притом что цена на зерновые останется стабильной, как известно, в Украине цена на хлеб является политической ценой, следовательно стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб», — пояснил Дорошенко.