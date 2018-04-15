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Катя Осадча у розкішній сукні на сцені "Голосу країни" (ФОТО)
15.04.2018 22:31
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Саме зараз триває перший прямий ефір восьмого сезону шоу "Голос країни" і вже скоро стануть відомі імена чотирьох щасливчиків, які потраплять у наступний прямий ефір та поборяться за право стати переможцем.

Втім, поки увага глядачів прикута до екранів і, зокрема, до Каті Осадчої - телеведуча продемонструвала неймовірно стильний та елегантнй образ.

На сцені "Голосу" зірка з'явилася у зеленій вечірній сукні з пікантним розрізом збоку.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Кві 2018 р. о 11:29 PDT


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