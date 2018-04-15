У побережья Мексики китовая акула плавала возле купальщиков. Видео
15.04.2018 22:52
В Тихом океане у побережья мексиканского штата Южная Нижняя
Калифорния китовая акула плавала возле купальщиков. Видеозапись
опубликовали 11 апреля на канале Caters Clips в YouTube. Акулу
запечатлел с воздуха кинематографист Тарсицио Санудо Суарез.
| Акулу сняли с воздуха Скриншот: Caters Clips / YouTube Китовая
акула является крупнейшей рыбой в мире. Она питается
преимущественно планктоном и не представляет никакой опасности
для человека.видео Видео:
Caters Clips / YouTube