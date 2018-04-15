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У побережья Мексики китовая акула плавала возле купальщиков. Видео
15.04.2018 22:52
В Тихом океане у побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния китовая акула плавала возле купальщиков. Видеозапись опубликовали 11 апреля на канале Caters Clips в YouTube. Акулу запечатлел с воздуха кинематографист Тарсицио Санудо Суарез.   | Акулу сняли с воздуха Скриншот: Caters Clips / YouTube Китовая акула является крупнейшей рыбой в мире. Она питается преимущественно планктоном и не представляет никакой опасности для человека.видео Видео: Caters Clips / YouTube

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