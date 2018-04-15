По характеристикам это довольно нынешний Android—смартфон начального уровня.

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Южнокорейская компания Samsung представила на домашнем рынке смартфон Galaxy J2 Pro. Об этом сообщает Свідок со ссылкой на SlashGear, информирует svodka.net.

С помощью устройства можно запускать приложения, но возможности выхода в Сеть у гаджета нет.

Samsung позиционирует Galaxy J2 Pro как смартфон для студентов и пенсионеров, тех групп пользователей, которые считают интернет слишком отвлекающим.

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Смартфон позволяет совершать звонки, обмениваться SMS, а также пользоваться камерой, однако в нем нет модулей Wi-Fi, 4G и 3G.

Отмечается, что «по характеристикам это довольно нынешний Android-смартфон начального уровня».

Galaxy J2 Pro получил четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 5-дюймовый экран QHD (960 × 540), 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 2,600 мАч аккумулятор.

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