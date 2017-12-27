НКРЭКУ работает во временном составе до избрания пяти новых членов.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Некоторое время
в комиссии не было кворума Фото: НКРЕКП / Facebook Документы от
участников конкурса будут приниматься с 29 декабря 2017 года до 12
февраля 2018 года.13 декабря комиссия стала недееспособной из-за
отсутствия кворума – в ней оставались только
председатель Дмитрий Вовк и один член – Руслан
Машлякивский.В связи с этим Верховная Рада разрешила
президенту назначить временных, на срок до трех месяцев, членов
НКРЭКУ.23 декабря ими стали Виктория Морозова и Вадим
Таратун.НКРЭКУ была создана в 2014 году. Это независимый
государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого
является государственное регулирование, мониторинг и контроль за
деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и
коммунальных услуг.
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