НКРЭКУ работает во временном составе до избрания пяти новых членов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Некоторое время в комиссии не было кворума Фото: НКРЕКП / Facebook Документы от участников конкурса будут приниматься с 29 декабря 2017 года до 12 февраля 2018 года.13 декабря комиссия стала недееспособной из-за отсутствия кворума – в ней оставались только председатель Дмитрий Вовк и один член – Руслан Машлякивский.В связи с этим Верховная Рада разрешила президенту назначить временных, на срок до трех месяцев, членов НКРЭКУ.23 декабря ими стали Виктория Морозова и Вадим Таратун.НКРЭКУ была создана в 2014 году. Это независимый государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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