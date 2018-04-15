В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8248, который предлагает разгрузить кладбища благодаря развитию кремации и биопохоронам. Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

В законопроекте прописаны правила биопохорон. Согласно которым разрешается использовать материалы, которые разлагаются в течение пяти лет. Также нельзя устанавливать надмогильные сооружения - вместо место захоронения обустроят информационной табличкой, пишет The Village.

Чтобы разгрузить кладбища и прекратить их монополизацию, для биопохорон выделят отдельные участки кладбищ, парков, скверов и других зеленых зон. Такое решение поможет разгрузить кладбища, которые сейчас переполнены, и снизить стоимость ритуальных услуг.

Законопроект также вводит понятие подзахоронения - когда гроба или урны с прахом помещают в уже существующую могилу. Делать это можно будет после 20 лет с момента последнего захоронения и с согласия собственника (держателя) такой могилы. Если такого нет, довольно будет получить дозволение местных властей.

Законопроект №8248 сейчас находится на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады.

Одним из видов биопохорон может быть помещение праха в биоурну вместе с семенами растений.

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