12 апреля в Днепре отец убил своего сына - 32-летнего ветерана АТО.

Сын дважды был в зоне боевых действий, рассказала соседка семьи,передает со ссылкой на .

По возвращении между мужчинами часто возникали конфликты.

По предварительной информации, в ходе ссоры сын направил оружие на своего отца. Тот, извернувшись, отобрал у него пистолет и выстрелил.

"Мы живем здесь около 30 лет, знаю их, как и всех, кто живет здесь, двор маленький. Его отец работал в автошколе, он сам - служил в АТО. Они часто ссорились по разным причинам, сын наркоманил сильно, наверное. Знаю, что всех забрали в тот же вечер и увезли", - рассказала соседка.

В полиции событие не комментируют.

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