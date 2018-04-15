|Отец застрелил сына-АТОвца
|15.04.2018 23:19
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12 апреля в Днепре отец убил своего сына - 32-летнего ветерана АТО.
Сын дважды был в зоне боевых действий, рассказала соседка семьи,передает со ссылкой на .
По возвращении между мужчинами часто возникали конфликты.
По предварительной информации, в ходе ссоры сын направил оружие на своего отца. Тот, извернувшись, отобрал у него пистолет и выстрелил.
"Мы живем здесь около 30 лет, знаю их, как и всех, кто живет здесь, двор маленький. Его отец работал в автошколе, он сам - служил в АТО. Они часто ссорились по разным причинам, сын наркоманил сильно, наверное. Знаю, что всех забрали в тот же вечер и увезли", - рассказала соседка.
В полиции событие не комментируют.
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