|Порошенко назвал украинскую армию самой эффективной армией в Европе
|15.04.2018 23:21
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Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.
«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», — написал президент.
«Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты», — добавил Порошенко.
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