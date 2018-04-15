Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», — написал президент.

«Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты», — добавил Порошенко.

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