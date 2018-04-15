Стесняюсь спросить: а если по вашей формуле действовать, то как быть с теми, кто купил авто легально, уплатил все налоги в казну — им налоги вернут или будем считать их лохами? И кто доказал. что авто в каждом доме — это хорошо? Вот если бы мы налоги на спортивные товары убрали, велосипеды в том числе — тут сложно было бы что-то возразить.

Мой коммент: Да никак. Я такой человек. У меня нет зависти к евробляхерам. И я не буду покупать новую машину, это глупо, брать в Украине машину B класса по цене C и при этом х@й получать взамен за заплаченные деньги. Ни дорог, ни качественного топлива, ни развязок. Вообще ни х&я. Плюс вечные сказки о том, как тут будут корабли бороздить просторы Вселенной. На всю Украину 1041 гривневый миллионер. Ха-ха. И вот меня эта п@здота, что живет на съемных хатах в Конча-Заспе, ездит на съёмных Мерседесах, держит дома миллионы налички ни разу не создав ни одного бизнеса в жизни, так вот она будет меня уговаривать, что несправедливо когда одни покупают бляхи, а другие платят налоги за свои авто.

Камон, ребята, вы серьёзно держите нас лохов? Да вы скоро будете гонятся за каждым взрослым налогоплательщиком, потому что с вами останутся только ваши дорогие старушки. Которые действительно слишком дорого обходятся нормальному человек, что дружит с головой и тяжким трудом зарабатывает на жизнь. И наличие рядом Польши и Европы вообще не оставляет вам никаких шансов вместе с вашими дорогими старушками. Вы или откроете ворота для производительных людей, или останетесь на пепелище вместе со своими высокими налогами , дорогими бабушками и жадностью.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира