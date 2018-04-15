“Славутич-Арена” приняла поединок луганской “Зари” и полтавской “Ворсклы” в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ), передает корреспондент.

Первый тайм прошел при нулевой ничьи, но после перерыва полтавчане, которые активно играли в атаке, добились своего. На 49 минуте капитан Владимир Чеснаков оформил гол ударом головой с помощью скидки (тоже головой) Шарпара.

На 73 минуте футболисты “Ворсклы” еще раз разыграли атаку, как “по нотам”. Забегания и прострел низом Пердута нашел адресата, которым оказался Владислав Кулач — 2:0. Заключительное взятие ворот состоялось в компенсированное время — Михаил Сергийчук обыграл на скорости Лунинна и отправил мяч в сетку (3:0).

Отметим, что на матче присутствовали 2123 болельщиков.

Добавим тако, в таблице “Ворскла” уверенно занимает третью строчку — 44 балла. “Заря” отстает на 7 пунктов — 4 ступень.

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