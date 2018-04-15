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Макрон объявил удар по Сирии абсолютно легитимным
15.04.2018 23:28
Макрон объявил удар по Сирии абсолютно легитимным Французский руководитель подчеркнул, что все ракеты, выпущенные в ходе сирийской операции, достигли целей, и это можно считать военным успехом. Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за «прекрасную операцию».«Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками», − отметил Макрон.

Он уточнил, что ударам подверглись три «центра по производству и разработке химического оружия», которые были обнаружены «несколько месяцев назад».

«Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий − только французов», − рассказал Макрон.

По его словам, удар по Сирии был легитимным и «проведенным в многостороннем формате». При этом он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.

Президент сообщил, что Париж при помощи французской разведки, а также разведки союзников получил доказательства использования хлора в качестве химического оружия, и установил, что отравляющий газ «мог быть использован» властями Сирии.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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