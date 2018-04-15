Соединенные Штаты Америки не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News, передает .

В интервью телеканалу Хейли перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется ни в один способ, который бы мог представить угрозу интересам США, уничтожить Исламское Государство, оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана.

“Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не пойдем, пока мы не выполним все эти задачи”, — сказала постпред США.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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