Мужчина умер в Екатеринбурге, не приходя в себе после падения из окна. Об этом передает «МБХ Медиа».

Так, 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор РИА «Новый день», в котором работал Бородин, Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством.

«Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим», — сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

Отметим, что Бородин был между журналистов, рассказавших о гибели бойцов «ЧВК Вагнера» из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Напомним, 7 февраля в районе Дайр-эр-Заура группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной «Демократическими силами Сирии», поддерживаемыми США.

Во время атаки россиян, штурмовики и дроны США нанесли ответный удар.

По данным СМИ, россияне ехали на позицию для штурма с множеством техники и целью занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции США.

Вашингтон заявил, что удар был нанесен для защиты штаба «Сирийских демократических сил».

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