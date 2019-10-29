Об этом говорится в еженедельном прогнозе компании "Альпари", который есть в распоряжении Укринформа.

"На этой неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн", - говорится в прогнозе.

После того, как доллар на межбанке перевалил за отметку 25 грн, его рост замедлился. Затем, во второй половине дня пятницы и утром понедельника, курс и вовсе снижался, подчеркнули в Альпари. Впрочем, потенциал роста валюты полностью еще не исчерпан, хотя его темпы будут очень скромными.

Как отметили аналитики, за предыдущую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, вырос с 25,04 грн до 25,17 грн (+0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,87/24,91 до 25,05/25,07 (+0,7%/+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,80/25,11 до 24,84/25,15 (+0,2%).

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