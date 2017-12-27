Генеральный прокурор Юрий Луценко во время встречи бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме намекнул ему о неприемлемости поддержки акций экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре столицы. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает

“Мы говорили о политической ситуации в столице. Я намекнул ему о неприемлемости поддержки того шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы”, — рассказал Генпрокурор.

Он также выразил надежду, что И.Коломойский принял это во внимание.

Луценко отметил, что никаких разговоров о бизнесе у них не было.

Кроме того, сегодня Генпрокурор сообщил, что лоббировал назначение бизнесмена Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

Как сообщал Саакашвили заявил о прекращении своих акций на новогодние праздники.

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