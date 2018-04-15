власть президента США Дональда Трампа не намерена вступать в прямые переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявила в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает .

“Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией. Они (режим Асада — Ред.) не стоят того, чтобы с ними вели переговоры США”, — отметила постпред.

По словам Хейли, “они только прибегают к насилию в отношении своего народа и разрушают свою страну”. “Что касается Женевского процесса, то США принимают в нём участие с самого начала, готовы и дальше принимать участие. Однако мы не собираемся проводить переговоры один на один с Асадом”, — добавила постпред США.

Хейли указала, что нанесен в субботу США вместе с Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии был вызван “совокупностью агрессивных действий” Асада в отношении мирных жителей страны, в том числе с применением химического оружия.

Как сообщал , 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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