Сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Ткаченко стрелял в
себя из пистолета Макарова, а экс-заместитель начальника управления
СБУ в Киеве Олег Вовчок – из пистолета Sauer. Об этом сообщил
журналист Станислав Речинский. Об инциденте проинформировали СБУ
Фото: ЕРА 15 апреля дежурного СБУ проинформировали о том, что в
Киеве сотрудник Департамента защиты национальной государственности
СБУ Сергей Ткаченко (1985 год рождения) выстрелил себе в голову из
пистолета Макарова. Об этом рассказала его жена.На месте
происшествия работала реанимационная бригада. Удалось ли им спасти
сотрудника СБУ – не сообщается.Еще один случай произошел, по
данным Речинского, с полковником Олегом Вовчком, который занимал
должность заместителя начальника управления СБУ в Киеве и уволился
из спецслужбы в 2017 году. В селе Михайловка-Рубежовка
Киево-Святошинского района он выстрелил в себя из нарезного
пистолета Sauer.Причины самоубийств не сообщаются.
https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/posts/10215750713784823
Сводка.нет - Новости Украины и Мира