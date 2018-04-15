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В Киевской области стреляли в себя из пистолетов бывший и действующий сотрудники СБУ – журналист Речинский
15.04.2018 23:40
Сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Ткаченко стрелял в себя из пистолета Макарова, а экс-заместитель начальника управления СБУ в Киеве Олег Вовчок – из пистолета Sauer. Об этом сообщил журналист Станислав Речинский. Об инциденте проинформировали СБУ Фото: ЕРА 15 апреля дежурного СБУ проинформировали о том, что в Киеве сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ткаченко (1985 год рождения) выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. Об этом рассказала его жена.На месте происшествия работала реанимационная бригада. Удалось ли им спасти сотрудника СБУ – не сообщается.Еще один случай произошел, по данным Речинского, с полковником Олегом Вовчком, который занимал должность заместителя начальника управления СБУ в Киеве и уволился из спецслужбы в 2017 году. В селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района он выстрелил в себя из нарезного пистолета Sauer.Причины самоубийств не сообщаются.
https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/posts/10215750713784823

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