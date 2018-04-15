|Юниорская сборная Украины по хоккею победила Австрию в матче чемпионата мира
|15.04.2018 23:40
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Украинцы отличились зрелищным "камбэком"Юниорская сборная Украины (возраст игроков до 18 лет, - ред.) Получила 15 апреля победу над командой Австрии во втором матче хоккейного чемпионата мира в дивизионе 1В, который проходит в Киеве со счетом 5: 3.
Фото: twitter.com/OlympicUA
Украинцы отличились зрелищным "камбэком": за 5 минут до конца матча сине-желтые проигрывали со счетом 3-2, - сообщает "Укринформ".
Матч проходил в столичном Дворце спорта, шайбы в ворота соперника забросили Дмитрий Даниленко (10-я минута), Глеб Кривошапкин (22, 56), Феликс Морозов (56) и Артем Матейченко (60).
В воскресенье на чемпионате также пройдут поединки Япония - Румыния и Венгрия - Италия.
Ранее украинская команда минимально уступила японцам - со счетом 0: 1. Во вторник, 17 апреля, юниоры сыграют с венграми.
Чемпионат мира по хоккею между юниоров недавно стартовал в Киеве. Команда-победительница турнира повысится в классе и будет выступать в дивизионе 1А. Сборная, которая займет последнее место, опустится в дивизион 2A.
ТАААК! ПЕРЕМОГА!!!
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