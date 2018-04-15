|Коноплянка забил за "Шальке" и помог своей команде победить
|15.04.2018 23:42
|
В главном матче тура немецкой Бундеслиги "Шальке" уверенно переиграл дортмундскую Боруссию.
"Рурское дерби имело огромную турнирную вес, ведь победитель закрепил бы за собой вторую строчку в таблице. В матче вышел Коноплянка, но не вышел Ярмоленко - тот просто не попал в заявку. Игра прошла при полном преимуществе Шальке, которая была заметна на протяжении только матча. конвертировать ее в гол удалось дважды: первый мяч после ужасной ошибки Шмельцера и своевременного паса Калиджури забил Евгений Коноплянка, а второй гол был забит со штрафного на 82-й минуте - это Налдо установил окончательный счет в матче ", - передает со ссылкой на .
"Боруссия" осталась с 51 очком на четвертой. Шальке идет вторым, набрав 55 очков и оторвавшись от переслидувчив на 4 очка.
Вашему вниманию гол Евгения Коноплянки.
Зря с Коноплянки так дерзко издеваются в Германии. Евгений показал на что он способен, и теперь будет претендовать на постоянное место в основе.