В главном матче тура немецкой Бундеслиги "Шальке" уверенно переиграл дортмундскую Боруссию.

"Рурское дерби имело огромную турнирную вес, ведь победитель закрепил бы за собой вторую строчку в таблице. В матче вышел Коноплянка, но не вышел Ярмоленко - тот просто не попал в заявку. Игра прошла при полном преимуществе Шальке, которая была заметна на протяжении только матча. конвертировать ее в гол удалось дважды: первый мяч после ужасной ошибки Шмельцера и своевременного паса Калиджури забил Евгений Коноплянка, а второй гол был забит со штрафного на 82-й минуте - это Налдо установил окончательный счет в матче ", - передает со ссылкой на .

"Боруссия" осталась с 51 очком на четвертой. Шальке идет вторым, набрав 55 очков и оторвавшись от переслидувчив на 4 очка.

Вашему вниманию гол Евгения Коноплянки.

Зря с Коноплянки так дерзко издеваются в Германии. Евгений показал на что он способен, и теперь будет претендовать на постоянное место в основе.

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