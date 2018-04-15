Об этом идет речь в блоге на «Обозревателе» писательницы и юриста Елены Степовой, которая отметила, что для оккупантов уже настал час «Х».

«Экономика России, подорванная коррупцией и затратами на финансирование псевдообразований, оплату войн, дала сбой. Мы этот сбой вряд ли серьезно ощутим. Скорее, посмотрим, как зрители со стороны. А вот крымнашисты и путинвведисты Донбасса ощутят на себе все прелести русской, удушающей триколорадной пуповины. Россия будет умирать долго и в муках. И Лугандония вместе с ней», — уверена блогерша.

Она добавила, что жители ОРДЛО серьезно обеспокоены падением рубля, поскольку все выплаты в «республиках» зависят от бюджета и банка РФ.

«Не скажется падение рубля на тех людях, кто имеет отношение к «власти» ОРДЛО. Они давно держат все наворованное в долларах и евро. Фубль и руководство России отдельно не уважает. Не зря все миллиарды путино-сурково-лаврово-гундяевых хранятся в ненавистных им гей-Европе, Америке, Германии и Швейцарии», — отметила писательница.

«А вот обыватель-«наварас» окажется в глубоком ауте. Финансовом. Моральном. И это в дни полного победобесия. Понятное дело, что просроченная гуманитарка какое-то время еще будет поступать в ОРДЛО. Выплаты армии, думаю тоже. Россияне потерпят, а вот людей с оружием лучше не сердить. Для людей с оружием Россия придумает пропагандистские пугалки и марш-броски «на Берлин», Мариуполь, больше похожие на утилизацию», — добавила Степовая.

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