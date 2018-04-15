прежний полузащитник киевского “Динамо” Евгений Макаренко подписал соглашение с бельгийским “Андерлехтом”, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

С 26-летним Украинский соглашение заключительная сроком на 4 года. Сейчас Макаренко защищает цвета другого представителя Бельгии “Кортрейка”, и доиграет в их составе до конца сезона. Поэтому за “Андерлехт” уроженец Киева начнет выступления с сезона 2018/19 годов.

“Я сразу согласился на предложение о переходе. Я уверен в этом проекте. „Андерлехт“ — самый большой клуб Бельгии”, - подчеркнул Макаренко.

Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 29 матчах за бельгийскую команду во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Заметим, что в нынешнем сезоне футболист принадлежал киевскому “Динамо” и провел за главную команду Киева 39 матчей.

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