Если адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну предъявят обвинение, ему могут предложить пойти на сделку со следствием и "сдать" главу Белого дома, пишет журнал Time. Вчера 23.17 | комментариев: Журнал отмечает, что личная жизнь главы Белого дома может поставить его президентство под угрозу Фото: ЕРА Изображение сопроводили надписью "Штормит" ("Stormy"). Журнал использовал игру слов, поскольку порноактриса Стеффани Клиффорд, которая заявила об интимной связи с Трампом, известна под псевдонимом Сторми Дэниелс.Журнал отмечает, что личная жизнь главы Белого дома может поставить его президентство под угрозу.Издание пишет, что если адвокату Трампа Майклу Коэну, офис которого обыскало Федеральное бюро расследований США, предъявят обвинение, ему могут предложить пойти на сделку со следствием и "сдать" президента.Time подчеркивает, что главе Белого дома сейчас следовало бы "залечь на дно", но он на каждом шагу предпринимает шаги, которые усугубляют ситуацию. Фото: time.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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