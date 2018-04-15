«Несмотря на имеющиеся у международного сообщества инструменты, трудно договориться о совместных действиях по достижению мира в Сирии или других регионах мира», — сказал Папа толпе в 30 000 человек после его традиционного воскресного благословения.

Папа Франциск призвал «всех людей доброй воли» присоединиться к нему в молитве за мир и призвал политических лидеров помочь «справедливости».

Папа говорил о авиаударах со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, направленных на то, чтобы вывести потенциал сирийского химического оружия. Авиаудары последовали за предполагаемой атакой химическим веществом сирийскими правительственными войсками в пригороде Дамаска, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети.

Франциск сказал, что «ничто не может оправдать» использование химического оружия и призвал к переговорам.

«Нет хорошей или плохой войны, и ничто не может оправдать такие инструменты, которые уничтожают беззащитных людей и население», — сказал Папа. «Давайте молиться, чтобы ответственные политики и военачальники выбирали другой путь: переговоры — это единственное, что может принести мир».

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