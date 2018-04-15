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На выборах президента Черногории победил социалист Джуканович
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15.04.2018 23:55
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Для избрания президента Черногории второй тур выборов не
понадобится. После подсчета 98,8% бюллетеней показатели Мило
Джукановича, выступающего за вступление страны в Евросоюз,
составили 53,9% голосов и уже не опустятся ниже половины.
Джуканович одержал победу в первом туре Фото: ЕРА После подсчета
98,8% бюллетеней Джуканович, который выступает за вступление
Черногории в Европейский союз, получил 53,9%.Его главный
соперник, выступающий за тесные связи с Россией бизнесмен Младен
Боянич набрал 33,4% голосов.Всего в бюллетенях было семь фамилий
кандидатов.Поскольку победитель набрал более половины голосов уже в
первом туре, второго, который планировался на 29 апреля, – не
понадобится.Голосование проходило с 8.00 до 21.00 по Киеву. В
выборах могли принять участие более 530 тыс. избирателей.
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