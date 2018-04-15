Для избрания президента Черногории второй тур выборов не понадобится. После подсчета 98,8% бюллетеней показатели Мило Джукановича, выступающего за вступление страны в Евросоюз, составили 53,9% голосов и уже не опустятся ниже половины. Джуканович одержал победу в первом туре Фото: ЕРА После подсчета 98,8% бюллетеней Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил 53,9%.Его главный соперник, выступающий за тесные связи с Россией бизнесмен Младен Боянич набрал 33,4% голосов.Всего в бюллетенях было семь фамилий кандидатов.Поскольку победитель набрал более половины голосов уже в первом туре, второго, который планировался на 29 апреля, – не понадобится.Голосование проходило с 8.00 до 21.00 по Киеву. В выборах могли принять участие более 530 тыс. избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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