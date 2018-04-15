Правоохранители разыскивают виновного

Об этом сообщают в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 15 апреля, в 04:20 в Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от частного предпринимателя, о том, что на территории его автосалона по ул. Троицкой, 107 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания.

Фото: mk.npu.gov.ua

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чека от гранаты, и направили их на исследование.

"По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 194" Умышленное уничтожение или повреждение имущества ", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели. Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. 12 Продольная 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102 ", - рассказали в полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве возле здания "Киевэнерго" произошел взрыв.

В Черкассах в помещение производственного цеха завода "Фотоприбор", входящая в состав "Укроборонпрома", бросили две гранаты.