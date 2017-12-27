Президент греческого АЕКа Димитрис Мелисанидис предложил игрокам команды солидную премию за проход киевского "" в 1/16 финала Лиги Европыпередает со ссылкой на .

За выход из группы Мелисанидис пообещал футболистам премию в размере 300 тыс. Евро. Успех в противостоянии с "" и выход в 1/8 финала оценил в 1 млн евро.

При этом есть одно условие. Игроки получат 1 миллион 300 евро, если пройдут "" в плей-офф. Но остануться без премиальных за выход из группы, если не сумеют обыграть киевлян.

"" и АЕК сыграют 15 и 22 февраля. Первый матч состоится в Греции.

"" в отборочном раунде выиграло группу В с "Партизаном", "Янг Бойз" и "Скендербеу".

АЕК занял второе место в группе D, где соперниками греков были победитель "Милан", "Риека" и "Аустрия Вена".

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