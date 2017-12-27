|Сопернику "Динамо" пообещали солидную премию за проход киевлян в Лиге Европы
|27.12.2017 00:52
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Президент греческого АЕКа Димитрис Мелисанидис предложил игрокам команды солидную премию за проход киевского "" в 1/16 финала Лиги Европыпередает со ссылкой на .
За выход из группы Мелисанидис пообещал футболистам премию в размере 300 тыс. Евро. Успех в противостоянии с "" и выход в 1/8 финала оценил в 1 млн евро.
При этом есть одно условие. Игроки получат 1 миллион 300 евро, если пройдут "" в плей-офф. Но остануться без премиальных за выход из группы, если не сумеют обыграть киевлян.
"" и АЕК сыграют 15 и 22 февраля. Первый матч состоится в Греции.
"" в отборочном раунде выиграло группу В с "Партизаном", "Янг Бойз" и "Скендербеу".
АЕК занял второе место в группе D, где соперниками греков были победитель "Милан", "Риека" и "Аустрия Вена".
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