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В зоне ЧАЭС задержали семерых сталкеров
29.10.2019 11:19
В зоне ЧАЭС задержана группа сталкеров
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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