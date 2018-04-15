Политзаключенный Станислав Клих развивал "Партию регионов" в .

"В 2004-2014 гг., То есть до ареста в г.. Орел, я был членом "", о чем свидетельствует, надеюсь, сохранен партийный билет в , и развивал структуры в , в частности, в Днепровском и Оболонском районах, занимался организацией работы партийных штабов и избирательных комиссий", -передает со ссылкой на .

Клих добавил, что на момент ареста был аполитичным.

"Поэтому прошу не считать меня в связи с этим политзаключенным - в момент въезда в я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системы, чего не скажешь о моих нынешних представлениях", - пишет Клих.

В России с незаконно осужденных украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка заочно взыскали штрафы. Штрафы в размере 100 000 и 150 000 рублей соответственно, сообщил адвокат Клих Илья Новиков.

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