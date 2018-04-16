Ни один украинский военный не пострадал

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 24 обстрелы украинских опорных пунктов. Агрессор продолжает применять запрещено минского соглашениями вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

На Донецком направлении с 120 и 82 мм минометов незаконные вооруженные формирования открывали огонь по защитникам Павлополь. Кроме этого, с 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Песков, а из гранатометов и стрелкового оружия - укрепление сил АТО под Водяным, Павлополь и Авдеевки. Также во гранатометный огонь попали защитники Шахты "Бутовка", а близко Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики применили запрещены 120 и 82 мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарска. Кроме этого, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по позициям ВСУ близко Новолуганское, а также из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.

Напомним, сегодня боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который исчез вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.

За прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрелы украинских опорных пунктов - 3 военных получили ранения.