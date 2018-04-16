По словам министра иностранных дел Китая, Сонг Тао, глава международного департамента правящей компартии, привез в Пхеньян художественную труппу для участия в фестивале искусств.

В прошлом месяце Ким совершил необъявленную ранее поездку в Пекин, опередив потенциально прорывные встречи с президентом Южной Кореи Муном Джэином и президентом США Дональдом Трампом.

Поездка Кима, во время которой он встретился с президентом Китая Си Цзиньпином, считается попыткой укрепить традиционно теплые связи с Китаем, которые ухудшились в связи с развитием в Северной Корее ракетных технологий и ядерных вооружений.

Ким сказал во время своей встречи с Сонгом в субботу, что он и Си «достигли важного консенсуса» в Пекине.

Сонг согласился с тем, что два лидера достигли консенсуса и заявили, что Китай готов работать с Северной Кореей для обеспечения мира на Корейском полуострове.

27 апреля Ким планирует встретиться с Муном в демилитаризованной зоне, которая делит две Кореи. Ожидается, что он встретится с Трампом в мае или июне.

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