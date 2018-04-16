Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский заявил, что хочет посмотреть, как принадлежащие им американские товары растопчут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Петровский: В нашей стране планируется запрет на американские товары, мы – депутаты – должны показать пример Фото: Дмитрий Петровский / Facebook "А ты растоптал свой iPhone? Или iPad?" – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1692099407521750&id=100001651226423 "В нашей стране планируется запрет на американские товары, мы – депутаты – должны показать пример", – написал Петровский в комментариях. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1692099407521750&id=100001651226423&comment_id=1692109627520728&reply_comment_id=1692114597520231 Он добавил, что хочет посмотреть, как его примеру последуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1692099407521750&id=100001651226423&comment_id=1692109700854054&reply_comment_id=1692116354186722 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Расширение санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже и снижение биржевого курса рубля.Медведев призвал депутатов Госдумы РФ выдвинуть предложения по ответным мерам на санкции США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дмитрий что медведев американские товары Теги: мир