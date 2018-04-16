В появилась новая схема обкрадывания автомобилистов.

Воры ждут своих жертв под отделениями банков, сообщил адвокат Игорь Черезов на странице в Facebook.

"Когда человек заходить в банк, режут переднее левое колесо. Водитель, вернувшись из банка, открывает автомобиль. В этот момент злоумышленники считывают код. Далее водитель оставляет сумку в машине, закрывает ее, меняет колесо. В этот момент машину вскрывают и крадут сумку, забирають деньги. Сумку выбрасывают", - написал Игорь Черезов.

По его словам, в полиции сообщили, что воры передвигаются на автомобиле светло-бежевого цвета,передает со ссылкой на .

"Сегодня в подобную ситуацию попал мой знакомый. Портфель украли из его автомобиля, со всеми документами. Через некоторое время после кражи портфель ему вернул таксист, который нашел его прямо на улице. Понятно, что суммы денег, которая була в портфеле, уже не было"- добавил Игорь Черезов.

В комментариях к посту интернет-пользователи пишут, что от подобной кражи может спасти сигнализация по защите от считывания.

Пейзажная дорога, возле Андреевского спуска превратилась в стихийную парковку. Водители оставляют свои автомобили как им заблагорассудится.

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