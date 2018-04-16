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Украинец Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
16.04.2018 00:12
Украинец Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" помогла поражение "Манчестер Юнайтед", которые проиграли "Вест Бромвич Альбион"
В матче 33-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл аутсайдеру "Вест Бромвич Альбион" 0: 1, что сделало чемпионами АПЛ "Манчестер Сити".
Украинец Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити" Фото: ukrinform.ua
Об этом сообщает "Укринформ".
 
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Бромвич" 0: 1 и расстояние между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 16 очков сохранилась, а ее невозможно сыграть за пять туров. Таким образом, "Манчестер Сити" в пятый раз стал чемпионом Англии.
 
В этом сезоне "Манчестер Сити" также выиграл Кубок лиги. При этом команда Хосепа Гвардиолы уже вылетела из Лиги чемпионов.
 
Украинский полузащитник Александр Зинченко также получит чемпионскую медаль, потому что сыграл в АПЛ в этом сезоне больше пяти матчей.
 
Напомним, 19-летний украинский полузащитник Александр Зинченко подписал договор с английским футбольным клубом "Манчестер Сити" летом 2016 года.
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