|Украинец Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
|16.04.2018 00:12
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"Манчестер Сити" помогла поражение "Манчестер Юнайтед", которые проиграли "Вест Бромвич Альбион"В матче 33-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл аутсайдеру "Вест Бромвич Альбион" 0: 1, что сделало чемпионами АПЛ "Манчестер Сити".
Фото: ukrinform.ua
Об этом сообщает "Укринформ".
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Бромвич" 0: 1 и расстояние между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 16 очков сохранилась, а ее невозможно сыграть за пять туров. Таким образом, "Манчестер Сити" в пятый раз стал чемпионом Англии.
В этом сезоне "Манчестер Сити" также выиграл Кубок лиги. При этом команда Хосепа Гвардиолы уже вылетела из Лиги чемпионов.
Украинский полузащитник Александр Зинченко также получит чемпионскую медаль, потому что сыграл в АПЛ в этом сезоне больше пяти матчей.
Напомним, 19-летний украинский полузащитник Александр Зинченко подписал договор с английским футбольным клубом "Манчестер Сити" летом 2016 года.
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