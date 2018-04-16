"Манчестер Сити" помогла поражение "Манчестер Юнайтед", которые проиграли "Вест Бромвич Альбион"

Об этом сообщает "Укринформ".

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Бромвич" 0: 1 и расстояние между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 16 очков сохранилась, а ее невозможно сыграть за пять туров. Таким образом, "Манчестер Сити" в пятый раз стал чемпионом Англии.

В этом сезоне "Манчестер Сити" также выиграл Кубок лиги. При этом команда Хосепа Гвардиолы уже вылетела из Лиги чемпионов.

Украинский полузащитник Александр Зинченко также получит чемпионскую медаль, потому что сыграл в АПЛ в этом сезоне больше пяти матчей.

Напомним, 19-летний украинский полузащитник Александр Зинченко подписал договор с английским футбольным клубом "Манчестер Сити" летом 2016 года.