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21-річна кохана Венсана Касселя показала пишну фігуру (ФОТО)
16.04.2018 00:16
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52-річний актор Венсан Кассель спокусився на 21-річну модель Тіну Кунакі і, незважаючи на різницю у віці, проблемні моменти у стосунках (пара навіть розходилась на кілька тижнів), зараз закохані насолоджуються відпочинком вдвох, а світлинами інтригують шанувальників.

Пара відвідала Ріо-де-Жанейро, а зараз відпочиває біля океану, тож у Інстаграмі Тіни побільшало світлин у купальнику, а також топлес.

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