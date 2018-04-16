|21-річна кохана Венсана Касселя показала пишну фігуру (ФОТО)
|16.04.2018 00:16
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52-річний актор Венсан Кассель спокусився на 21-річну модель Тіну Кунакі і, незважаючи на різницю у віці, проблемні моменти у стосунках (пара навіть розходилась на кілька тижнів), зараз закохані насолоджуються відпочинком вдвох, а світлинами інтригують шанувальників.
Пара відвідала Ріо-де-Жанейро, а зараз відпочиває біля океану, тож у Інстаграмі Тіни побільшало світлин у купальнику, а також топлес.
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