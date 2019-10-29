|Сегодня в Украине - мелкий дождь, днем прогреет до +10°
|29.10.2019 11:28
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"29 октября облачно с прояснениями. В центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье кое-где небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
В южных областях утром туман. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 5-10°, в южной части 11-16° тепла.
В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура 7-9°; по области 5-10° тепла.
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