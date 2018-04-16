«16 апреля в Украине без осадков, температура ночью 7-12°, днем ​​20-25°, в горных районах и на побережье морей 11-16°; только в восточной части небольшой дождь, температура ночью 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы и кое-где и в воздухе заморозки 0-4°, днем ​​14-19° тепла», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 10-12° тепла, днем ​​22-24°.

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